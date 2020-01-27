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Erdoğan: "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz.
6 saat önce
Erdoğan: "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hafter'in ( Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."
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