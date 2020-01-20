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Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği...
14 dakika önce
Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur."
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