Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği... - Son Dakika

Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği...

14 dakika önce

Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu.

Erdoğan:

Erdoğan: "Hafter'in metinlere imza atmaması manidar. Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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