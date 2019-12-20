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Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde...
6 saat önce
Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider."
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Hafter meşru bir siyasetçi değil, gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider."
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