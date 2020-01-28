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Erdoğan: "(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve...
7 saat önce
Erdoğan: "(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur."
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