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Erdoğan: "Hak ve adalet temelli her itirazın kamu nezdinde karşılık bulması, zulmün önüne geçecek...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:43 Kaynak: AA
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