Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hak ve adalet temelli her itirazın kamu nezdinde karşılık bulması, zulmün önüne geçecek...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Hak ve adalet temelli her itirazın kamu nezdinde karşılık bulması, zulmün önüne geçecek... - Son Dakika

Erdoğan: "Hak ve adalet temelli her itirazın kamu nezdinde karşılık bulması, zulmün önüne geçecek...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katıldı.

Erdoğan: Hak ve adalet temelli her itirazın kamu nezdinde karşılık bulması, zulmün önüne geçecek...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:43 Kaynak: AA
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