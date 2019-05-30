Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun...
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Erdoğan: "Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun...

1 saat önce

Erdoğan: "Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:47 Kaynak: AA
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