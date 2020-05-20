Erdoğan: Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır - Son Dakika

Erdoğan: Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesleğe yeni başlayan hakim ve savcıların görev yerlerinin belirlendiği kura töreninde, "Hakim ve savcı elbette anayasa, kanunlar ve diğer mevzuata göre görevini icra eder. Ama unutmayınız; hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır.

Erdoğan: Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesleğe yeni başlayan hakim ve savcıların görev yerlerinin belirlendiği kura töreninde, "Hakim ve savcı elbette anayasa, kanunlar ve diğer mevzuata göre görevini icra eder. Ama unutmayınız; hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Vicdanınızı ve imzanızı asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2'nci Dairesi tarafından mesleğe kabul edilen bin 379 hakim ve cumhuriyet savcısı için '23'üncü Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni' düzenlendi. HSK binasında gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katıldı.

'ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR SÖZÜ REHBERİNİZ OLMALIDIR'

Hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, "Görev yapacağınız mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'adalet mülkün temelidir' sözü daima sizlerin rehberi olmalı. İnsanlığın adalet üzerine ayakta kaldığına inanmayan hiç kimsenin bu mesleği hakkıyla yapması mümkün değildir. Hakim ve savcı elbette anayasa, kanunlar ve diğer mevzuata göre görevini icra eder. Ama unutmayınız; hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi iç dünyasında hakka, hakikate, ahlaka ve bütün bunlarla kuşatılmış adalet anlayışına sahip olmayanlar için kağıt üzerinde yazılanların bir anlamı yoktur. Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde en mükemmel kanunlar bir zulüm aracına dönüşebilir. Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynakları yanında pek çok filozofun ve devlet adamlarının ikazları, görüşleri vardır. İnsanların adalete güvenmediği bir toplumda ne huzur, ne emniyet iklimi korunabilir; ne de devlet düzeni sağlanabilir" dedi.

'EVLATLARINIZA BIRAKACAĞINIZ MİRAS TERTEMİZ İSMİNİZ OLMALI'

Türkiye'nin geçmişte bu sıkıntıları yaşadığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimi zaman darbe ve vesayet güçlerinin, kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Milletimizin hafızasında, rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. Bunun için sizden vicdanınızı ve imzanızı Allah korkusu ve uygulamakta olduğunuz kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Böyle ilkeli davrandığınızda hayatın sizin için daha zor olacağından şüpheniz olmasın. Ama gece başınızı yastığa koyduğunuzda, içinizde hissedeceğiniz mutluluk ve huzurun bedeli, bu sıkıntıların hiçbiriyle mukayese edilemez. Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük mirasınız tertemiz bir isim olacaktır."

'ADALETLE VERDİĞİNİZ HER KARARDA YANINIZDA OLACAĞIM'

Erdoğan, "İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip iş adamı, girişimci, profesyonel yönetici olmalıydı. İçinizde şan-şöhret peşinde olan varsa o da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Gidip sanatçı, sporcu, siyasetçi herhangi bir alanın fenomeni olmalıydı. Size düşen görev; şahsınıza emanet edilen adalet kulesini, sessiz sedasız bir şekilde tıpkı merhum şehit Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi gerektiğinde hayatınız pahasına korumanızdır. Görevinizi hakkıyla yerinize getirdiğinizde sadece iyi bir hakim, iyi bir savcı olarak anılacaksınız. Buna karşılık Hazreti Mevlana'nın tarifiyle, üzerinize düşenleri yapmadığınızda 'zalim' sıfatıyla yaftalanacaksınız. Bugün burada yaptığım hatırlatmaların sebebi; fiilen mesleğe başlama aşamasında olan sizlere itimadımı ve sizlerden olan beklentilerimi ifade etmektir. Fırat'ın kıyısında gezen kuzuların sorumluluğunu üzerinde hisseden yöneticilere ve bunun hakkıyla yapılıp yapılmadığını gözetecek adalet sistemine sahip olduğumuz sürece, geleceğimize hep güvenle bakabiliriz. Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağımı ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, daha önce yürürlüğü giren iki yargı reform paketini hatırlatarak, "İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız" ifadelerini de kullandı.

BAKAN GÜL: TOPLUMUN ADALET BEKLENTİSİ OLACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında tarihi adımlar atıldığını belirterek "Genç arkadaşlarım, hayalini kurduğunuz bir geleceğe, hakimlik ve savcılık mesleğine adım atıyorsunuz. Bugün, emeklerinizin karşılığını alacağınız gündür. Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değildir. Her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız" diye konuştu.

'DÖNEM BİRİNCİSİ İSTEDİĞİ YERE ATANMALI'

Konuşmaların ardından kura çekme törenine geçildi. Adalet Bakanı Gül'ün butona basmasıyla yapılan atamalar ekrana yansımaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada sahneye hakim ve savcı adaylarının da alınmasını istedi. Bakan Gül'ün, dönem birincilerinin de salonda olduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan, "Dönem birincisiyle müşerref olalım" dedi. Bunun üzerine dönem birincisi Ozan Özcan İnce, Cumhurbaşkanı ile konuştu. Erdoğan, "Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?" diye sordu. İnce, "Ne yazık ki değil efendim" diye karşılık verdi. Adalet Bakanı Gül'ün, "Kura ile oluyor efendim" demesi üzerine Erdoğan, "Olmaz ya bunun bir ödülü olması lazım. Eğer benim bir takdir yetkim varsa ben derim ki, 'dönem birincisi istediği yere atansın'" dedi. Erdoğan, Bakan Gül'ün, "Çalışalım efendim" sözlerine, "Bu saatten sonra olmaz" karşılığını verdi. Dönem birincisi Ozan Özcan İnce, kura sonucu Manisa'nın Akhisar ilçesine hakim olarak atandı.

SÜMEYYE ERDOĞAN SÜRPRİZİ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların çıktığı illeri tek tek takip etti. Bu sırada Sümeyye Erdoğan adlı bir adayın ismi geçti. Bakan Gül'ün hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sümeyye hanım nerelisiniz?" diye sordu. Bakan Gül, Sümeyye Erdoğan'ın salonda bulunmadığını, kendilerini ekranlardan takip ettiğini söyledi. Kura çekilişi ile tüm hakim ve savcıların görev yerleri belirlendi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır - Son Dakika

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