Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz
1 saat önce
Tanzim satış merkezleriyle fahiş fiyatların önüne geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar.
Tanzim satış merkezleriyle fahiş fiyatların önüne geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitireceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:27
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