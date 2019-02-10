Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz

1 saat önce

Tanzim satış merkezleriyle fahiş fiyatların önüne geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar.

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz, System.String[]
Tanzim satış merkezleriyle fahiş fiyatların önüne geçileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitireceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:27 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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