Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi"
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Erdoğan: "Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi"

34 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan: Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Güncel
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