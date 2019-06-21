Erdoğan: "Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi"
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:52 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
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