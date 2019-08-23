Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin...
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Erdoğan: "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin...

1 saat önce

Erdoğan: "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız"

Erdoğan:

Erdoğan: "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:04 Kaynak: AA
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