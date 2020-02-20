Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak... - Son Dakika

Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak...

7 saat önce

Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.

Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak..., System.String[]

Erdoğan: ( Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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