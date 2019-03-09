Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok (2)

Erdoğan: Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok (2)

42 dakika önce

KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki mitingin ardından Rızaiye Mahallesi'nde oturan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti.

Erdoğan: Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok (2), System.String[]
KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki mitingin ardından Rızaiye Mahallesi'nde oturan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti. Sokakta bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Erdoğan, evde Nazırlı ile bir süre görüştükten sonra Diyarbakır'a geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:48 Kaynak: DHA

Politika
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