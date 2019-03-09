Erdoğan: Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok (2)
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KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki mitingin ardından Rızaiye Mahallesi'nde oturan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti.
KANAAT ÖNDERİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Elazığ
'daki mitingin ardından Rızaiye Mahallesi'nde oturan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti. Sokakta bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Erdoğan, evde Nazırlı ile bir süre görüştükten sonra Diyarbakır
'a geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:48 Kaynak: DHA
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