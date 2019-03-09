Erdoğan: Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok (4)

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39 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELAZIĞ'DA MEKTUP ARKADAŞI İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ'da yaşayan o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELAZIĞ'DA MEKTUP ARKADAŞI İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1999 yılında Pınarhisar
Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ
'da yaşayan o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi. O dönemde Milli Gençlik Vakfı'nda olan Burak Soylu, Erdoğan'a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek, hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, seçim çalışması kapsamında geldiği Elazığ'da Av. Burak Soylu (31) ile görüştü. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı:
"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile."
Erkan BAY/ELAZIĞ,
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:57 Kaynak: DHA
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