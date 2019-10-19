Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor.

Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor.

6 dakika önce

Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım."

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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