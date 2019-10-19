Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor.
6 dakika önce
Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım."
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