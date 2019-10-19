Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa...
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Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz."
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:23 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz."
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