Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa...

Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa...

2 saat önce

Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Harekat bölgesindeki rejim güçleri) Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:23 Kaynak: AA
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