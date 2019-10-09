Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve...

Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve...

1 saat önce

Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"

Erdoğan:

Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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