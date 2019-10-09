Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve...
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Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler Askeri uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak