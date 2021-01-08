Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. - Son Dakika

Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
08.01.2021 18:27
Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye- Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
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