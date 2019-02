Erdoğan Hastane Ziyareti Sonrası Konuştu: 17 Kaybımız Var (Aktüel Görüntü)

Ramazan EĞRİ -Onur MERİÇ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çöken binanın enkazında kurtulan ve Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altıda alınanları ziyaret ettikten sonra acıkmalarda bulundu. Erdoğan, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari ve bunların yanında, deniz kumu, hurda inşaat demirlerinin kullanılmasıyla maalesef atılan adımlar. Bütün bunlarla beraber de tabi inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla burada olduğu gibi, iskan olmadan maalesef yerleşimler, bunların yanında 3 kata müsaade edildiği halde 8-10 kat gibi bir inşaatın yapılmış olması yani ranta yönelik daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle şu anda bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık" şeklinde konuştu. "ŞU AN İTİBARİYLE 17 KAYBIMIZ VAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki burada, şu an itibariyle 17 kaybımız var. ve 14 yaralımız ki, bunların içerisinde şu anda yoğun bakımda olanlarda var. Ama ziyaretlerini yaptık. Durumlarının iyi olduğunu gördüm. Şu anda acil bakımda olanlarda dahil, onların da durumlarını iyi gördüm. Şimdi yoğun bakımda olan 2 kardeşimiz, vatandaşımızı ziyaret edeceğim. Ardından da cenaze törenine katılacağım. Temennimiz bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Buralarda yerel yönetimlerin önlerinde çok büyük sorumluluklar var. Bir yerel seçime gidiyoruz. Hep söylediğim, yatay mimari, aman dikey mimari değil ve zemin etütlülerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapılmadan yapılan inşaatlarda sonuç bu olacaktır. Bunları görmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Her şeyi yönetimlerden beklememek gerekiyor. Burada medyaya da çok büyük görev düşüyor. Kentsel dönüşüm, değişime eğer destek verilirse, bununla birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak, buralarda yapılacak inşaatlar bütün bu hassasiyetler, teknik olarak söylüyorum, dikkate alınarak bu adımlar atılacaktır. ve inşallah bu yerel seçimlerle birlikte de bu adımalar daha çok dikkat edip en azında insan olarak üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Bütün bu kazaların minimize edilmesine fırsat hazırlamış oluruz. Vatandaşlarımız daha güvenli olarak, bütün bu şeylerden uzak olarak yaşama imkanını da yakalamış olurlar" şeklinde konuştu. SORUŞTURMADAKİ SON DURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmadaki son durumun sorulması üzerine, "Hepsini şu anda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, bilirkişi heyetlerinin vereceği raporlar esas alınmak üzere çalışmalarını başlattı. Enkaz mahallinde de kendisiyle görüştük. Bundan sonraki süreçte de bizzat kendimde bu işi takip edeceğim. İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Milli Savunma Bakanımla birlikte beraber bu sureci yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. "KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİŞİMİ KESİNLİKLE UYGULAYACAĞIZ" Erdoğan, çöken binanın çevresinde bulunan diğer binaların boşaltılması ile ilgili soruya ise, "Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz. Ondan sonra da ne biz ağlayalım, ne halkım ağlasın, kimse ağlamasın. Onlara fırsat vermeyelim. Üzerimize düşeni hep beraber yapalım ve bu işi de başaralım" dedi.

