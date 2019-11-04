Son Dakika Haberleri: Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
Son Dakika Politika Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti

Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.


Abdülhamit Gül, Şevket Kazan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:19 Kaynak: DHA
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