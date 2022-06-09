Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi

09.06.2022 09:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde devlet hastanelerinden randevu alma sorununa dair hamlede bulundu. Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandığını ancak bunun çözüleceğini ifade eden ve kurmaylarına talimat veren Erdoğan "Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık" dedi.

AK Parti kurmayları, hastanelerde yaşanan randevu sıkıntısı başta olmak üzere, bazı ilçelerde doktor bulunmaması gibi sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Edinilen bilgilere göre, parti kurmayları, vatandaşın hastanelerden randevu alma konusunda sıkıntı yaşadığını, bu konuyla ilgili çok fazla şikayetin geldiğini dile getirdi.

"VATANDAŞLAR SAĞLIK HİZMETİ ALMA KONUSUNDA GECİKİYOR"

Kurmaylar "Bazı hastanelerde de randevu geç veriliyor. Randevu, 10-15 gün sonrasına erteleniyor. Vatandaşlar sağlık hizmeti alma konusunda gecikiyor" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

KÖY VE İLÇELERDEKİ DOKTORLARA EK ÜCRET

Yapılan toplantılarda kurmayların Cumhurbaşkanı'na, bazı köylerde ve ilçelerde doktorların görev yapmak istemediğini, bundan dolayı vatandaşın sıkıntı çektiğini, doktorlara zorunlu bir görevin getirilebileceğini söylediği ancak Erdoğan'ın konuya sıcak bakmadığı, bunun yerine doktorların teşvik edilmesi gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'na, bu gibi yerlerde görev yapan doktorlara fazladan ücret verilmesi konusunda bir çalışma yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ GELİYOR

Bunların yanı sıra, kurmayların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme gelen bir diğer konu da "aile diş hekimliğinin" getirilmesi oldu. AK Parti kurmayları "Sağlıkta dönüşüm çok güzel oldu. Şehir hastaneleri, vatandaş nezdinde çok beğenildi. Bunlarla beraber aile diş hekimliği sistemi de devreye girmeli" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın iki pilot ilde bu uygulamayı hayata geçirdiği, diğer illerde de faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

KÖY OKULLARINA ANA SINIFI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantılarda, bir kurmayın, köylerde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması önerisinde bulunduğu öğrenildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili, "Buralarda ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürmüştük. Köy ve benzeri yerlerde eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yürütülüyor" dedi.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin NATO restine rağmen İsveç yine terör örgütünü seçti! Başbakan Andersson, Kakabaveh'in şantajına boyun eğdi Türkiye'nin NATO restine rağmen İsveç yine terör örgütünü seçti! Başbakan Andersson, Kakabaveh'in şantajına boyun eğdi İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: 'Biz Geziciyiz, Siz Gidici' İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: 'Biz Geziciyiz, Siz Gidici'

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor
09:16 Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi
09:12 Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı
09:09 Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
09:04 Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, kemoterapi tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 09:28:53. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement