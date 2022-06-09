Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi

AK Parti kurmayları, hastanelerde yaşanan randevu sıkıntısı başta olmak üzere, bazı ilçelerde doktor bulunmaması gibi sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Edinilen bilgilere göre, parti kurmayları, vatandaşın hastanelerden randevu alma konusunda sıkıntı yaşadığını, bu konuyla ilgili çok fazla şikayetin geldiğini dile getirdi.

"VATANDAŞLAR SAĞLIK HİZMETİ ALMA KONUSUNDA GECİKİYOR"

Kurmaylar "Bazı hastanelerde de randevu geç veriliyor. Randevu, 10-15 gün sonrasına erteleniyor. Vatandaşlar sağlık hizmeti alma konusunda gecikiyor" dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

KÖY VE İLÇELERDEKİ DOKTORLARA EK ÜCRET

Yapılan toplantılarda kurmayların Cumhurbaşkanı'na, bazı köylerde ve ilçelerde doktorların görev yapmak istemediğini, bundan dolayı vatandaşın sıkıntı çektiğini, doktorlara zorunlu bir görevin getirilebileceğini söylediği ancak Erdoğan'ın konuya sıcak bakmadığı, bunun yerine doktorların teşvik edilmesi gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'na, bu gibi yerlerde görev yapan doktorlara fazladan ücret verilmesi konusunda bir çalışma yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ GELİYOR

Bunların yanı sıra, kurmayların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde gündeme gelen bir diğer konu da "aile diş hekimliğinin" getirilmesi oldu. AK Parti kurmayları "Sağlıkta dönüşüm çok güzel oldu. Şehir hastaneleri, vatandaş nezdinde çok beğenildi. Bunlarla beraber aile diş hekimliği sistemi de devreye girmeli" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın iki pilot ilde bu uygulamayı hayata geçirdiği, diğer illerde de faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

KÖY OKULLARINA ANA SINIFI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantılarda, bir kurmayın, köylerde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması önerisinde bulunduğu öğrenildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili, "Buralarda ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürmüştük. Köy ve benzeri yerlerde eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yürütülüyor" dedi.