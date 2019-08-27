Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz
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Erdoğan: Havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz.

Erdoğan: Havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, İstikbal, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:50 
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