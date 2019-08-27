Erdoğan: Havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:50
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