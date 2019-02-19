Erdoğan: "Hayatımız Boyunca, Tarihimiz Boyunca, Bu Millet Hiçbir Zaman, Hiçbir Etnik Unsura Karşı...

Erdoğan: "Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca, bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır.

Erdoğan: "Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca, bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır."

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