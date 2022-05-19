Erdoğan: "Hayatını Hak ve Adalet Davasına Adamış Bir Büyüğünüz Olarak Diyorum Ki Hayallerinizden Asla Vazgeçmeyin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere "Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki; hayallerinizden asla vazgeçmeyin" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katıldı. Milli sporcular ve gençler ile bir araya gelen Erdoğan, satırbaşları ile şöyle konuştu:

"BİR BÜYÜĞÜNÜZ OLARAK DİYORUM Kİ, HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

"Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki; hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın, yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın. Çünkü siz, genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, siz nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, siz kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü 2,5 kat arttıran Yavuz'un, siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmaya başaran Abdülhamit'in, siz vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayraktarı şehit Menderes'in, siz Türkiye'ye çağ atlatma vizyonu sahibi rahmetli Özal'ın, siz son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız.

"ARTIK HEDEF PARİS DİYORUZ; TOKYO'YU AŞACAK, OLİMPİYAT MADALYALARI İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ."

Sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler, artık hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak, olimpiyat madalyaları ile yola devam edeceğiz. Az önce bir müjde daha aldım o da Dünya Boks Şampiyonası'nda İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla, yarın akşam dört finalistimiz var, yine kadınlarda. Onlardan müjde de bekleyeceğiz. Ülkemizde sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcularımızın içerisinden şanlı bayrağımızı göndere çekecek orada dalgalandıracak daha nice şampiyonlar çıkacağına ben inanıyorum.

"BİR TEKNOFEST GENÇLİĞİ YETİŞTİRİYORUZ"

Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide iftiharla nice eserler koyan gençlerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Nitelikli Fikri Tapu diye dilimize kazandırdığımız NFT üreten ve bunları dünya çapında kabul ettiren gençlerimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz. Evlatlarımızı harfler ile sınıflandırarak onları belirli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz, üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık, bunu söylüyorum: bir Teknofest gençliği yetiştiriyoruz. Sizlerin hiç duraksamadan çalışarak, mücadele ederek kendinizi geliştirerek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum.

"BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA O OLACAK DEDİK VE BİZ BUNU BAŞARDIK"

Üniversitesi olmayan ilimiz yok, 81 vilayetin 81'inde de üniversitemiz var. Bu ne demektir? Hakkari'deki gencimizin Ankara, İstanbul Üniversitesi'ne gitmek için Hakkari'den anne babası onu yola koymasın. Hakkari'de üniversitede okusun, Iğdır'daki üniversitede, Şırnak'taki üniversited okusun. Biz oraları mahrum bırakmadık, oralara da üniversitemizi yaptık. Yani öğrenci üniversiteye gideceğine hocalarımız öğrencilerimizin olduğu o illere gitsin. 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' dedik ve biz bunu başardık.

"YAŞLANDIKTAN SONRA DEĞİL 18 YAŞINDAKİ GENÇ, POLİTİKA NASIL YAPILIR ONU BİZZAT GELSİN PARLAMENTOMUZDA YAŞASIN VE YAPSIN"

Yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkardık, gençlerimizin maddi destek talebi vardı burs ve kredi miktarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. Göreve geldiğimizde 45 liraydı. Şimdi 850 lira. Gençlerimizin spor tesisi talebi vardı, en küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce salon ve saha inşa ettik. Gençlerimizin temsil talebi vardı, seçilme yaşının önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. Niye? İstedik ki yaşlandıktan sonra değil; 18 yaşındaki genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verilir onu bizzat gelsin parlamentomuzda yaşasın ve yapsın. Şu an bu var. Gençlerimiz vakit geçirecekleri ve kendilerini geliştirecekleri yer talebi vardı; 399 gençlik merkezi açtık."

Yücel Arzen ve orkestrasının "İstiklal Türküleri"ni seslendirdiği program kapsamında, 19 Mayıs kısa filmi de gösterildi. Gençleri temsilen yapılan konuşmaların ardından Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi, Gazi Üniversitesi Genç Ofis ve Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı ile canlı bağlantılar yapıldı.