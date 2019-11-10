Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi...

Erdoğan: "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi...

6 saat önce

Erdoğan: "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir."

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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