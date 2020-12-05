Erdoğan: "Hayatlarında fabrika, üretim, proje nedir? - Son Dakika

Erdoğan: "Hayatlarında fabrika, üretim, proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerinin bühtanlarının Türkiye 'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz."

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