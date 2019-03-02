Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hayvancılık, Kümes Hayvancılığı, Seracılık Yapanlar Yüzde 12 İndirimli Elektrik...

Erdoğan: "Hayvancılık, Kümes Hayvancılığı, Seracılık Yapanlar Yüzde 12 İndirimli Elektrik...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. -6-

Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:24 Kaynak: AA

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