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Erdoğan: "(HDP) Bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an...
6 saat önce
Erdoğan: "(HDP) Bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir, çünkü her şey ortada.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(HDP) Bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç."
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