Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hdp Eşittir Pkk, Eşittir Ypg/pyd. Hiç Sağa Sola Bunu Saptırmanın Anlamı Yok. Gerçek...

Erdoğan: "Hdp Eşittir Pkk, Eşittir Ypg/pyd. Hiç Sağa Sola Bunu Saptırmanın Anlamı Yok. Gerçek...

34 dakika önce

Erdoğan: "HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada.

Erdoğan:
Erdoğan: "HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:16 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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