Erdoğan: "Hdp Eşittir Pkk, Eşittir Ypg/pyd. Hiç Sağa Sola Bunu Saptırmanın Anlamı Yok. Gerçek...
34 dakika önce
Erdoğan: "HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada.
Erdoğan: "HDP
eşittir PKK
, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:16 Kaynak: AA
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