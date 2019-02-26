Erdoğan: "Hedef Yıl Sonuna Kadar 2,5 Milyonluk İstihdamı; Bütün Oda, Borsa Bunlarla Beraber...
1 saat önce
Erdoğan: "Hedef yıl sonuna kadar 2,5 milyonluk istihdamı; bütün oda, borsa bunlarla beraber dayanışma içerisinde yapmak.
Erdoğan: "Hedef yıl sonuna kadar 2,5 milyonluk istihdamı; bütün oda, borsa bunlarla beraber dayanışma içerisinde yapmak."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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