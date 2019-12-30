Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreni sırasında tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında "İsteseler de istemeseler de yapacağız." ifadesinde bulundu.View on euronews

Erdoğan: Hedefimiz Antarktika'nın geleceğinde söz sahibi olmak

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:21 
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