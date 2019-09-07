Son Dakika Haberleri: Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi
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Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e gelirken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." ifadeleri yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Eskişehir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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