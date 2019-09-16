Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin...
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Erdoğan: "Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin...

58 dakika önce

Erdoğan: "Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak istiyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak istiyoruz."

Rusya, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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