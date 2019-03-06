Erdoğan: "Hem Suçlu Buluyorsun Hem de Adli Kontrolle Serbest Bırakıyorsun. Fetö Ayağında Açık...
24 dakika önce
Erdoğan: "Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Can Dündar mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, kaçıp gitti, bu adam vatan haini. Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar.
Erdoğan: "Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Can Dündar
mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, kaçıp gitti, bu adam vatan haini. Türkiye
düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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