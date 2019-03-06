Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hem Suçlu Buluyorsun Hem de Adli Kontrolle Serbest Bırakıyorsun. Fetö Ayağında Açık...

Erdoğan: "Hem Suçlu Buluyorsun Hem de Adli Kontrolle Serbest Bırakıyorsun. Fetö Ayağında Açık...

24 dakika önce

Erdoğan: "Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Can Dündar mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, kaçıp gitti, bu adam vatan haini. Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar.

Erdoğan:
Erdoğan: "Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Can Dündar mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, kaçıp gitti, bu adam vatan haini. Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Firari Adil Öksüz, Güncel
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