Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.
1 saat önce
Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz."
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