Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

1 saat önce

Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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