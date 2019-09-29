Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar"
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Erdoğan: "Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar"

41 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.

Erdoğan: Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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