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Erdoğan "Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye...
6 saat önce
Erdoğan "Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.
Erdoğan "Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:58 Kaynak: AA
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