Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran...
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Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."
Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:25 Kaynak: AA
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu