Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran...
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Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran...

6 saat önce

Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:25 Kaynak: AA
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