Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran...

Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."

Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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