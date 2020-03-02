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Erdoğan: "Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından...
6 saat önce
Erdoğan: "Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz."
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