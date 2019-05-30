Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında...
1 saat önce
Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:45 Kaynak: AA
Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye
ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz."
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