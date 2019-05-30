Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında...

1 saat önce

Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:45 Kaynak: AA
Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:20:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]