Erdoğan: "Her Kim Miting Meydanlarını İftira Kürsüsüne Çeviriyorsa, O Sadece Kendi İtibarını Değil,...
13 dakika önce
Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir.
Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:06 Kaynak: AA
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