Erdoğan: "Her Kim Miting Meydanlarını İftira Kürsüsüne Çeviriyorsa, O Sadece Kendi İtibarını Değil,...

Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir.

Erdoğan: "Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir."

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