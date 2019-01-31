Erdoğan: "Her Şehrimizde Pilot Uygulamayla Başlayıp Zaman İçinde Genişleterek, Yatay Şehirleşme...

Erdoğan: "Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi u¨lkemizin her yerine yaygınlaştıracağız."

Erdoğan: "Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi u¨lkemizin her yerine yaygınlaştıracağız."

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