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Erdoğan: "Her şeyini geride bırakmış insanların dramları üzerinden siyaset yapmak, toplumdaki ön...
6 saat önce
Erdoğan: "Her şeyini geride bırakmış insanların dramları üzerinden siyaset yapmak, toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek utanç vericidir.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Her şeyini geride bırakmış insanların dramları üzerinden siyaset yapmak, toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek utanç vericidir."
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