ERDOĞAN: HER YERDE HER DURUMDA NEFRETİNİ KUSAN BİR KESİM MEVCUT - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, " Yaklaşık 7 buçuk kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı çevre yollarıyla birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Alt geçitleri, hemzemin kavşakları ve sanat yapılarıyla hizmete açtığımız çevre yolları, Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır. Açılışını yaptığımız yollarda hem taşımacılık yapan şoförlerimiz hem bölgede yaşayan vatandaşlarımız konforlu, güvenli, hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır." dedi.

"VAKİTTEN 93 MİLYON AKARYAKITTAN 35 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK"

Erdoğan, "Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir. Ayrıca karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla azalacaktır. Yolculuk süresinin kısalmasıyla ile Kırklareli arasındaki etkileşimin yoğunlaşması bölgenin ekonomik ve kültürel dinamizminin artmasına da katkıda bulunacaktır "diye konuştu.

"CEZAEVLERİ ZALİMLER İÇİN HAPİSHANE MAZLUMLAR İÇİN TAŞ MEDRESEDİR"Erdoğan şöyle devam etti: "Benim dünyamda çevre yolunu açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin, hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik. Daha sonra zaman zaman bu ilçemizi ziyaret ederek Pınarhisarlılarla kucaklaştım, helalleştim. Cezaevleri zalimler için hapishane, mazlumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni milletimizle daha sıkı kucaklaşmak kendimizi geliştirmek, geleceğe hazırlamak için bir taş medreseye dönüştürdük. Esasen milli iradenin üzerinde bir güç bulunmadığı diğer tüm gayretlerin beyhude olduğunu bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüz binler zaten göstermişti. Nitekim 1999 Temmuz'unda Pınarhisar Cezaevi'nden ayrıldıktan yaklaşık iki yıl sonra partimizi kurduk ve üç buçuk yıl sonra da iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar, onun on bir yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı. Bu dönemde İstanbul'la birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik. Eser verdik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık. Herkesin bir hesabı vardı ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır." dedi.

"NEFRETİNİ KUSAN BİR KESİM MEVCUT"Erdoğan, "Hangi görevde bulunursak bulunalım siyasetimiz daima eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından, laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesi ile korkutmaya çalışıyor. Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. Kasım 2002 seçimlerinden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır. Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hakla, hukukla hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacak 2053 vizyonunu da hazırlıklarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: -----------------------Erdoğan'ın konuşması

-Tören alanından görüntüler

- İstanbul