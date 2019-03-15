Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Her Yerin Bomba Olsa Ne Yazar. İbadette Olan Masum Müslümanları Buldun, Elinde Silahla...

Erdoğan: "Her Yerin Bomba Olsa Ne Yazar. İbadette Olan Masum Müslümanları Buldun, Elinde Silahla...

15 dakika önce

Erdoğan: "Her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın.

Erdoğan:
Erdoğan: "Her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Masum, Politika
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