Erdoğan: 'Her yıl 12 milyon yavrumuzun kendi fidanlarını yetiştirmesini sağlayacağız' - Son Dakika

– CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projemizde her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek, kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen ' Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programına katıldı. Konuşmasına töreni canlı bağlantıyla takip eden dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, geçen sene aldıkları kararla 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiklerini ve çocuklara daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlattı.