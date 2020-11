Erdoğan: 'Her yıl 12 milyon yavrumuzun kendi fidanlarını yetiştirmesini sağlayacağız' - Son Dakika

– CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projemizde her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek, kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen ' Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programına katıldı. Konuşmasına töreni canlı bağlantıyla takip eden dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, geçen sene aldıkları kararla 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiklerini ve çocuklara daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlattı.

'BİZİ ELEŞTİRENLER TERÖRİSTLERİN YAKTIĞI ORMANLARDAN BAHSETMİYOR'Bu etkinliği 81 vilayet ve 973 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "İnsanlarımız fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktı. Böylece 11 milyon hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ancak ülkemizdeki her hayırlı işi karalamayı prensip edinen bir güruh meselenin önüne arkasına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bize yöneltti. Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler dikkat ederseniz PKK 'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh milletin coşkusunu paylaşmak, ağaç seferberliğine destek vermek yerine, çıktılar 'kasım ayında fidan mı dikilir' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalkıyor. İşin uzmanları tarafından cehaletleri yüzlerine vurulunca da bu sefer '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar. Ancak daha önceki her iddialarında olduğu gibi bunda da yine çuvalladılar. 'Birkaç aya kurur' dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor filiz veriyor" dedi.'BU YIL 30'A YAKIN ÜLKE DESTEK VERİYOR'Fidan dikme seferberliğinin dalga dalga diğer ülkelere yayıldığını kaydeden Erdoğan, bu yılki programa dost ve kardeş 30'a yakın ülkenin destek verdiğini bildirdi. Canlı bağlantılarla 4 kardeş ülkede fidan dikimi gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, "İnşallah bu fidanlar tıpkı geçen sene diktiğimiz yaklaşık 14 milyon fidan gibi Türkiye'nin güzelliğine güzellik katacak. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, bir kültürün mensubuyuz. Şiirlerimizden türkülerimize, hikayelerimizden özdeyişlerimize kadar hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz. Bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın ötesinde vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak serveti, tüm canlıların ortak mekanıdır. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsizce ağaca, denize, toprağa zarar vermek Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir. Çünkü toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır. Bunun için toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.'12 MİLYON YAVRUMUZUN KENDİ FİDANLARINI YETİŞTİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'Çocukları, tabiata karşı sorumluluk bilinciyle yetiştirmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, genç kuşaklara tabiat sevgisini de aşılamanın önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Dünyayı paylaştığımız diğer varlıkların hakları olduğunu, insanın tabiatı kullanırken bu hakları göz etmek zorunda olduğunu onlara anlatmalıyız. Fidan dikimi seferberliğimize çocuklarımız ve gençlerimizin yoğun ilgisini bu noktada önemli bir referans olarak görüyorum. Genç kuşaklar bu çabaların önemini ve kendileri için kıymetini çok iyi biliyor. Biz de onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri devreye alıyoruz. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projemizde her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece geleceğimizin fidanı olan çocuklarımız, ilköğrenim ve ortaokul döneminde toplam 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. 2021 yılından itibaren de Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah bu fidanları hep birlikte toprakla buluşturmaya başlayacağız."'HER YIL KIBRIS ADASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR TOPRAĞI ARTIK KAYBETMİYORUZ'"Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşamıştır" diyen Erdoğan, ormancılık alanında yapılan çalışmaların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler 'in (BM) dahi dikkatini çektiğini ifade etti. Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa 'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri oldu. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Bugün ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29,2'sini orman alanları oluşturuyor. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmalarıyla ülkemizi orman varlığı bakımından 26'ncı sıraya yükselttik. Son 18 yılda 5,5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele çalışması yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ormanlık alanların geliştirilmesiyle kalmadık, okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, karayolu ve köy yolu kenarlarını da ağaçlandırdık. Sadece bu alanlara 32 milyondan fazla fidan diktik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar adet fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Erozyonla mücadelede yılda ortalama 8 bin 500 hektar alanda faaliyet yürütülürken, biz bu alanı 8 kat artışla yılda 63 bin 220 hektara çıkarttık. 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağımız erozyonla ne yazık ki taşınırken, bu miktarı 3 kattan fazla azaltarak 154 milyon tona düşürdük. Yani her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı artık kaybetmiyoruz."'YANGINA MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKANIN ALTINA İNDİRECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere, son teknolojileri kullandıklarını belirterek, "Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetliyor, çıkan her yangına en kısa sürede müdahale ediyoruz. Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz. Yanan orman alanlarını bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Ağaçlandırma çalışması yaptığımız bölgelerde insanımızın refahının artırılmasını da hedefliyoruz. 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin 400 gelir getirici köy ormanı tesis ettik. Şehir ormanları projesiyle 136 adet şehir ormanı kurduk, mesire yerlerinin sayısını da 1421 adede çıkardık. 2002 yılında 33 olan milli park sayısını 45 adete çıkarıp, alan olarak da 907 bin hektara yükselttik. Yine tabiat parklarımızı 249'a toplamda korunan alan sayımızı da 610'a ulaştırdık" dedi.TÖRENDE 4 ÜLKEYE CANLI BAĞLANTI YAPILDIDaha sonra törende KKTC, Azerbaycan Arnavutluk ve Bosna Hersek'te yapılan fidan dikim törenlerine canlı bağlantı yapıldı. İlk bağlantı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kurulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu inşallah sizlerle birlikte olacağız piknik yapacağımız alanda da ağaçlandırma yapıldığını duydum" diye konuştu. Tatar ise, "Sizleri ağırlamaktan mutluluktan duyacağız" yanıtını verdi. Daha sonra Azerbaycan ile canlı bağlantı gerçekleştirilirken, Erdoğan fidan dikim alanındaki Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u selamladı. Azerbaycan'ın Karabağ 'da Ermenistan karşısındaki zaferini kutlayan Erdoğan, Azerbaycan ordusunun verdiği mücadeleyle, uzun yıllardır işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmasının heyecanını hissettiklerini söyleyerek, "İki devlet bir millet olmanın idraki içinde bütün gayretimizi ortaya koyduk. Bundan sonra da yine aynı şekilde iki devlet bir millet olarak bu yolda yürüyeceğiz. Aynı toprak üzerinde yüzlerce fidan ağaca duruyorsa, nasıl o zeytin fidanları ağaç olacaksa, Azerbaycanlı kardeşlerim oradan yüzbinlerce zeytin toplayacaksa, bundan sonraki süreçte de Karabağ artık Azerbaycanlı kardeşlerimizin tekrar döndüğü toprak olacak. Fetih ile bu zeytinlerin boynu bükük olmayacak" diye konuştu.Canlı bağlantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 milyon öğrenciyi temsilen iki öğrenciye fidan kabı ve tohum seti verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 'ın yaptığı duanın ardından Erdoğan törene katılan 60'dan fazla ülkenin büyükelçisiyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.- Ankara