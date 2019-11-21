Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti
Son Dakika Güncel Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti.

Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabul edilen Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunumlarının yapıldığı salondaki 108 metrekarelik halıyı dokuyan kişiler olduğu belirtildi.

Çalışanlar, söz konusu halıyı 33 personelle 24 saatte 3 vardiya olarak, şakayık deseniyle 295 günde (9 ay) 29 milyon 420 bin düğümle dokuduklarını anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Hereke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]