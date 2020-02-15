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Erdoğan: "Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı...
6 saat önce
Erdoğan: "Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil"
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil"
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