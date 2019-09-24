Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes...
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Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:02 Kaynak: AA
Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptı
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