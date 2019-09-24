Son Dakika Haberleri: Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes...
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Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes...

15 dakika önce

Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptı.

Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes..., System.String[]

Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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