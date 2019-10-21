Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka...
1 saat önce
Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir."
New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar