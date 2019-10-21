Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka...

Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka...

1 saat önce

Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir."

Afganistan, Afrika, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:27:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]