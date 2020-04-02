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Erdoğan: "Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye...
6 saat önce
Erdoğan: "Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.
Erdoğan: "Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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